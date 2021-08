"Nondidju !" La première réaction de Jérôme Guéry à sa sortie du parc équestre de Tokyo résume sans doute le mieux la soirée vécue par les cavaliers belges engagés hier dans la finale du saut d’obstacles. Entre la frustration d’avoir loupé le coche et l’impression d’avoir joué de malchance, les trois mousquetaires ne pouvaient cacher une certaine déception après leur prestation. À commencer par le Namurois de la bande…

"J’ai commis une grosse erreur de cavalier qui ne m’était jamais arrivée", reconnaît Jérôme Guéry, dont le cheval, Quel Homme de Hus, a réalisé un parcours sans faute avant de refuser le dernier obstacle. "J’ai entendu que le public essayait de me prévenir que j’allais être trop juste au niveau du temps et je ne me suis plus focalisé que sur ça. Je me suis précipité sur le dernier obstacle sans réfléchir à la distance. Pour le cheval, c’était impossible de sauter. Le seul fautif dans l’histoire, c’est donc moi."



