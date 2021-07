Après sa médaille d'argent dans la course sur route, Wout van Aert visait un nouveau titre dans le contre-la-montre. Mais le coureur de Kempen n'a pas pu réaliser son ambition mercredi sur le parcours de 44 km autour du Fuji International Speedway. Il a finalement terminé sixième à 1:40 derrière Primoz Roglic. "C'est un résultat logique aujourd'hui mais pas celui que j'avais espéré", a répondu Van Aert. "Je ne suis pas venu ici pour être sixième. Donc je suis déçu."

Van Aert avait pourtait bien démarré le contre-la-montre. "Dans le premier tour, j'étais encore en course pour une médaille. Mais ensuite, je n'ai pas pu maintenir ma vitesse assez élevée", a-t-il expliqué. "Dans la deuxième partie, j'ai eu du mal. Normalement, c'est un de mes points forts de me battre à ce moment-là, mais ça n'a pas vraiment marché aujourd'hui."

Primoz Roglic, le coéquipier de Wout van Aert chez Jumbo-Visma, a décroché l'or tout en puissance. Le Slovène avait quitté le Tour prématurément mais a dominé tout le monde dans le contre-la-montre de ce mercredi. Pour Van Aert, ce n'était pas une surprise. "Je le connais un peu. Il revient toujours quand il a eu un moment difficile. Il n'était pas très en vue dans la course sur route samedi et j'ai trouvé cela plus dangereux que rassurant. Je crois que ça l'intéressait vraiment de gagner aujourd'hui."

Avec Tom Dumoulin, médaillé d'agent, un autre coéquipier de Van Aert est monté sur le podium. Le Néerlandais revient de loin après de nombreux soucis extrasportifs. "Tom a eu tout sauf une année facile et se sera surpris lui-même ainsi que tout le mode", a déclaré Van Aert. "C'est la beauté du sport quand on peut revenir au top comme ces deux gars-là."

Malgré la déception du contre-la-montre, Van Aert dresse un bilan positif de sa première participation olympique. "Je rentre chez moi avec un très bon sentiment. Je serais idiot de dire maintenant que tout a échoué. Je vais rentrer à la maison avec une médaille et c'est ce que tous les athlètes viennent chercher ici."

Van Aert fait maintenant une pause. "Je veux rentrer à la maison dès que possible, puis prendre un peu de recul et passer du temps avec la famille", a-t-il déclaré. Après cette pause méritée, le champion belge partira en camp d'entraînement durant la deuxième quinzaine d'août. Il reprendra lors du Tour de Grande-Bretagne (5-12 septembre), dernière ligne droite avant les championnats du monde qui se dérouleront plus tard dans le mois en Belgique.