Les demi-finales du tournoi de basket 3x3, c'est ce mercredi ! L'occasion pour la Belgique de retrouver le sourire après la déception du contre-la-montre masculin en cyclisme.Mais alors que la demi-finale entre la Lettonie et la Belgique se jouera à 11h40, la première rencontre de la journée a accouché d'une énorme surprise puisque c'est la Russie qui jouera la finale. Alors que la Serbie, favorite n°1 du tournoi, disputera la petite finale.Cela mettra un peu plus de pression sur la demi-finale Belgique-Lettonie. Le vainqueur de ce match aura toutes les chances de remporter l'or en début d'après-midi, alors que le vaincu aura fort à faire face à la bête blessée serbe, en petite finale.Rappelons que la Belgique avait battu la Lettonie et la Russie en phase de groupes.