Plus de trois mois après les Jeux et sa désillusion, Cynthia Bolingo a retrouvé le Team Belgium.

Elle n’a pas perdu son sourire. Pourtant, la blessure à Mito lors du dernier stage avant le début des Jeux et son forfait de dernière minute alors qu’elle était dans une forme étincelante restent bien gravés dans sa mémoire. Présente à Belek avec la délégation belge, Cynthia Bolingo affirme avoir tourné la page "mais je ne peux pas oublier ce chapitre". La jeune femme est d’un naturel optimiste et préfère aller de l’avant. "Cela reste une grosse déception dans ma carrière évidemment mais ça fait partie de la vie d’athlète. Il faut juste en retirer les leçons pour avancer pour que ça ne se reproduise plus. Rien n’arrive par hasard. Alors, ce que je peux faire, c’est continuer à m’améliorer sur certains points."

(...)