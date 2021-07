C’était, sans doute, une première journée de réglages pour Simone Biles, dimanche, en qualifications du concours par équipe. Inhabituellement fébrile, la multimédaillée américaine a mis les pieds en dehors des tapis à plusieurs reprises, au sol (où elle a été devancée par l’Italienne Vanessa Ferrari), et elle a effectué une réception très moyenne à la poutre, ce qui ne l’a pas empêchée de finir en tête du concours général et de décrocher un ticket pour… les six finales au programme ! Car son niveau de difficulté, fait d’acrobaties et de sauts invraisemblables, la place actuellement au-dessus de toutes ses concurrentes.

Tom Foster, l’un des responsables de l’équipe américaine, a mis cela sur le compte de "la nervosité" et "d’erreurs liées au mental".

Au saut, Simone Biles n’a pas essayé sa nouvelle acrobatie, un double salto arrière carpé jamais réalisé en compétition internationale par une femme, qu’elle garde dans sa manche pour plus tard. Elle l’a, en revanche, testé à l’entraînement cette semaine.

Un potentiel de six titres

D’ores et déjà considérée comme la meilleure gymnaste de l’histoire, Simone Biles, qui détient cinq médailles olympiques et 19 titres mondiaux à son palmarès, peut donc viser six titres olympiques dans la capitale japonaise, ce qui lui permettrait de dépasser le record détenu en gymnastique par la Soviétique Larissa Latynina avec neuf titres olympiques. Mais aux barres, un agrès où elle s’est qualifiée de justesse, il y y a peu de chance de la voir se mêler à la lutte pour l’or où Nina Derwael partira favorite.

Ce mardi, les Américaines, tenantes du titre, tenteront de conserver leur médaille d’or après avoir été devancées en qualifications du concours par équipe par les concurrentes russes, la Chine complétant ce podium encore... provisoire.



"Pour nous, il n’y aura rien à perdre"

Russie, États-Unis, Chine, France, Belgique, Grande-Bretagne, Italie et Japon : tel est, dans l’ordre des meilleurs scores enregistrés en qualifications, le plateau de la finale du concours par équipe qui se déroule ce mardi (12 h 45) à l’Ariake Gymnastics Center de Tokyo. À ce niveau, le format de compétition diffère légèrement : chaque équipe désigne trois gymnastes pour chaque agrès et les scores obtenus sont additionnés pour déterminer le score final.souligne Marjorie Heuls., reprend Yves Kieffer.

Aux Jeux olympiques de Rio, il y a cinq ans, les États-Unis, emmenés par Simone Biles, s’étaient imposés avec un score de 184,897 points devant la Russie (176,688) et la Chine (176,003).