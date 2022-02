Hanne Desmet a offert un beau coup de projecteur à sa discipline, lundi, à Pékin, en se hissant en finale A du 500 m, à l’issue de laquelle elle s’est classée 5e. Il faut bien reconnaître que l’on n’attendait pas notre compatriote à pareille fête dans cette épreuve explosive où elle manquait d’expérience à ce niveau. Qualifiée samedi avec le dernier chrono des repêchées figurant à la 3e place, elle s’est pourtant très bien comportée en quarts de finale, prenant in extremis la 2e place d’une série chahutée avec deux chutes. En demi-finales, bien dans la course, elle s’est alors retrouvée à quatre pattes sur la glace après avoir été heurtée par une concurrente, ce qui lui a valu d’être avancée jusqu’en finale A. Là, sa position à l’extérieur l’a pénalisée au départ, n’étant jamais en mesure de refaire son retard, l’Italienne Arianna Fontana prenant le meilleur sur la Néerlandaise Suzanne Schulting et la Canadienne Kim Boutin pour se couvrir d’or.

"Je n’attendais pourtant rien de cette épreuve ! Je voulais avoir quelques sensations, jauger la concurrence, et tout à coup je me suis retrouvée en finale olympique avec les meilleures au monde. C’était une journée spéciale !", sourit l’Anversoise de 25 ans, qui a porté le record de Belgique à 42.941. "J’ai été plus vite que jamais, ce qui veut dire que je suis en forme. Mais pour moi, la course aurait pu durer plus longtemps."

La vice-championne du monde du 1 000 m aura l’opportunité de mieux s’exprimer dans cette épreuve (mercredi et vendredi) ainsi que sur 1 500 m (le 16). "Malgré les courbatures, je vais tenter de garder cette confiance et de poursuivre sur cette lancée. Je veux disputer encore deux finales et une médaille devrait être possible, ce sont mes distances."