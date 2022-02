Bart Swings (10e du 10000m ce vendredi) n’est plus le dernier médaillé belge aux Jeux d’hiver. Alors qu’il défendra le samedi 19 son statut de vice-champion olympique et de champion d’Europe de patinage de vitesse (en mass-start), le Louvaniste a accueilli avec plaisir la nouvelle venue de l’anneau pékinois ce vendredi en début d’après-midi, heure belge.

Hanne Desmet a, en effet, décroché le bronze en shorttrack (1000m), une première belge dans ce sport. Certes, l’Anversoise de 25 ans a profité de la chute de deux rivales (elles étaient cinq en finale) pour monter sur le podium avec l’intouchable Néerlandaise Suzanne Schulting et la Sud-Coréenne Minjeong Choi. Mais elle a eu le mérite de faire deux tentatives de dépassement et de ne pas céder à la panique quand elle s’est retrouvée en queue de peloton à l’entame du dernier tour.

"Je ne réalise pas encore que c’est historique", réagit-elle. "J’ai juste l’impression d’avoir eu un très bon jour. J’ai enchainé les tours avec conviction pour arriver jusqu’en finale où j’ai perdu beaucoup d’énergie en essayant de dépasser. Ce n’était peut-être pas la chose la plus intelligente mais j’ai réussi à rester au contact et je comptais essayer quelque chose dans le dernier tour. Puis, soudain, elles sont tombées à deux… J’ai veillé à rester debout et à continuer sans penser à rien."

S’il s’agit d’une incroyable performance, l’intéressée avait annoncé, dès avant son entrée en compétition, avoir "un coup à jouer jusqu’en finale". Il faut dire qu’elle était vice-championne du monde sur la distance et que sa belle cinquième place, lundi, sur 500 mètres avait fini de la convaincre qu’elle détenait la forme de sa vie.

"Franchement, je suis très heureuse d’être de nouveau capable de lutter avec les meilleures, ici. Pourtant, ces derniers mois, je me sentais tout le temps super mal. Puis, soudain, je me suis sentie très bien. Comme ça, d’un seul coup", précise-t-elle en faisant référence à des semaines de doute consécutives à une commotion cérébrale. Elle nuance encore : "Oui, j’ai été vice-championne du monde l’an dernier mais il manquait plusieurs excellentes patineuses. Cette médaille est bien plus prestigieuse."

Installée avec son frère aux Pays-Bas

Dans la famille Desmet, le shorttrack est devenu la norme depuis six ans. Stijn, pourtant le cadet de Hanne, fut le premier à s’y mettre… par hasard. Lors d’une excursion sur une patinoire, l’Anversois fut repéré par le coach national, Pieter Gysel. Il intégra vite le groupe espoir et fut retenu au sein de l’équipe nationale belge alignée aux Jeux olympiques de la Jeunesse en 2016. Ce coup d’essai se révéla un coup de maître, puisqu’il remporta la médaille d’or avec le relais.

Ce succès donna envie à Hanne de s’y mettre, à son tour. Très douée, elle conquit l’argent dès l’Euro 2019. Déjà derrière l’intouchable Néerlandaise Suzanne Schulting. Déjà sur 1000 mètres. Son frère, lui, décrochera une médaille du même métal, un an plus tard, sur 3000 mètres, une distance non-olympique. Cette réussite, les Desmet l’ont, en fait, provoquée en s’installant aux Pays-Bas, qui est un peu la Mecque du shorttrack en Europe. "Cela fait quatre ans que nous nous entraînons avec l’équipe néerlandaise au complexe sportif de Thialf, en Fries." On comprend mieux pourquoi Hanne Desmet partagea son immense bonheur avec la championne olympique, ce vendredi.

Pendant ce temps, Stijn s’est, lui, qualifié pour les quarts de finale du 500 mètres, programmé dimanche. Il rêve d’un scénario similaire à celui vécu par sa grande sœur, qui, elle, s’alignera encore sur 1500 mètres, mercredi. "Et dire que c’est ma distance préférée", lance-t-elle avec appétit. "Je n’ai plus la moindre pression. Je n’ai plus qu’à tout donner. Mais avant, je veux fêter ça avec l’équipe." On peut la comprendre.