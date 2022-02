Belle surprise, ce lundi, pour le Team Belgium ! En short-track, Hanne Desmet a, en effet, pris la cinquième place du 500m. Il s’agit du deuxième top 8 pour notre pays lors de ces JO après la 7e place du patineur de vitesse Bart Swings sur le 5.000m. L’Anversoise de 25 ans, qui dispute ses premiers Jeux olympiques à Pékin, est la vice-championne du monde en titre du 1.000m.

Placée à l’extérieur lors de la finale A, Hanne a rapidement perdu le contact avec ses autres concurrentes et n’a jamais été en mesure de rattraper son retard. Jusque là, elle avait vécu une journée mouvementée avec un quart de finale rocambolesque (elle s'est classée deuxième in extremis après la chute de deux concurrentes) et un repêchage en demi-finales suite à sa chute provoquée par sa concurrente chinoise. Il n’empêche, sa première épreuve est pleinement réussie et va la mettre en confiance pour la suite des événements, dont sa course de prédilection mercredi.

L’Italienne Arianna Fontana, médaillée d'or, s’est imposée devant la Néerlandaise Suzanne Schulting et la Canadienne Kim Boutin.