Placée dans la troisième série des quarts de finale, Desmet a pris la deuxième place en 42.991, derrière l'Italienne Arianna Fontana (42.635), championne olympique en titre. Elle a devancé la Chinoise Zhang Yuting (54.211), qui sera repêchée, et la Sud-Coréenne Choi Minjeong (1:04.939), qui ont toutes deux chuté.

La Russe Sofia Prosvirnova a été disqualifiée pour avoir provoqué la chute de ses concurrentes. Les deux premières de chaque série et les deux patineuses classées troisièmes les plus rapides accèdent aux demi-finales. Les demi-finales sont programmées plus tard dans la journée (à partir de 13h13 heure belge).

Desmet, 25 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques. Elle entrera à nouveau en action mercredi pour les qualifications du 1.000m, une distance où elle est vice-championne du monde. Le 16 février, les quarts de finale du 1.500m figurent à son programme.