Pas arrivés dans les meilleures conditions, les Anversois veulent tirer le meilleur des JO.

Elle a 25 ans, il en a 23. Hanne et Stijn Desmet, natifs de la province d’Anvers, sont frère et sœur et, pour la première fois, ils vont participer, ensemble, aux Jeux olympiques à Pékin. Ce samedi, l’aînée sera en lice dans les séries du 500 m alors que le cadet démarrera, lui, sa compétition par les qualifications du 1 000 m quelques minutes plus tard. "J’aborde cette distance comme une course d’échauffement pour pouvoir bien sentir la glace", a confié Hanne Desmet après ses premiers entraînements au Palais omnisports de la capitale. "J’ai peu d’expérience sur 500 m. Sur cette distance, il faut prendre un très bon départ et ce n’est pas ma spécialité."

Ses médailles d’argent mondiale (2021) et européenne (2019), Hanne les a remportées sur 1 000 m, une épreuve qui, comme celle du 1 500 m, lui conviendra bien mieux. En attendant, il est important pour elle de prendre déjà ses marques. D’autant que la commotion cérébrale dont elle a été victime à la fin de l’été 2021, à Courmayeur, a laissé des traces. Et dans un sport constitué d’une succession rapide de virages, ce n’est pas évident à gérer.