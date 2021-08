Les Red Lions d'abord, Nafi Thiam dans la foulée : les fans de sport en Belgique ont pu fêter deux titres olympiques à quelques minutes d'intervalle ce jeudi. Un exploit historique qui a été traité en long et en large par la presse belge du nord et du sud du pays.

Bien entendu, la presse belge ne pouvait pas passer à côté de cette double médaille d'or et l'ensemble des quotidiens belges ont leur Une à Nafissatou Thiam et aux Red Lions.

"L'or belge", a titré la DH dans son édition de ce vendredi, "une journée historique ! Ce jeudi est entré dans les annales du sport belge. En moins d'une heure, les Red Lions et Nafissatou Thiam sont devenus champions olympiques", analyse-t-on dans nos colonnes pour défnir "un jeudi ORgasmique".

Nos confrères de La Libre ont titré plus sobrement : "Nafi Thiam et les Red Lions dans l'histoire du sport belge"

De son côté, l'Avenir a tenu à mettre en avant les performances "Héroïques" de nos champions". "Deux médailles d'or le même jour, un exploit véritablement historique pour le sport belge : aucun athlète n'avait jamais réussi à conserver son titre comme l'a brillamment réalisé Nafi Thiam (...) aucun sport d'équipe ne s'était imposé depuis les JO 1920, à Anvers", complétaient nos confrères.

"HistORique", titrent simplement les journaux du groupe SudPresse. "Les 57 minutes les plus incroyables du sport belge: Vincent Vanasch offre l'or aux Red Lions et Nafi Thiam confirme son titre de Rio", ajoutent-ils en légende de leur Une.

Du côté de la presse flamande, on est également revenu sur les exploits de nos compatriotes. "Doublement mérité" s'étale en première page du Het Nieuwsblad. Le quotidien néerlandophone estime que les Red Lions est "notre équipe la plus forte de l'histoire" et que Thiam est "notre olympienne la plus forte de l'histoire". Jeudi, l'équipe nationale de hockey a complété son impressionnant palmarès d'un titre olympique après ses sacres européen et mondial alors que Thiam a réalisé un doublé aussi inédit que remarquable.



"Or historique", figure sur la une aux teintes dorées du Het Laatste Nieuws. "Le 5 août restera gravé en lettres capitales dans les annales du sport belge comme étant le jour où nous avons remporté deux médailles d'or", pouvait-on lire en légende.