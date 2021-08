Shane McLeod a pris la décision d’aligner Thomas Briels à la place de Tom Boon. Sna ne se sentait pas au sommet de sa forme. Il en a fait part au staff. Thomas Briels joue son 6e match. Il a juste manqué le quart de finale contre l’Espagne. Pour le reste, Wegnez, De Kerpel, Gougnard, Kina et Hendrickx sont présents. Ils ont tous eu des bobos plus ou moins graves à Tokyo.

Premier quart-temps (2-1)

A la 2e minute, un centre de Denayer offrait le premier pc du match et il était belge. Hendrickx était encore sur le banc. Le sleep de Luypaert claquait sur la planche (0-1). Les Belges étaient bien dans la structure en ce début de partie. La video offrait le premier pc pour les Indiens à la 7e minute pour une déviation dangereuse. Re pc. L’Inde égalisait sur le 2e pc, un sleep d’Harmanpreet Singh côté gant (1-1). Sur un gros centre, Mandeep Singh contrôlait sur le point du stroke. Il fusillait Vanasch (2-1). Trois occasions, trois buts. Coen van Bunge offrait un 3e pc aux Indiens. Vanasch sortait le sleep. Sur un contre, les Belges combinaient bien jusqu’au cercle. Vanasch a déjà sorti deux arrêts.

Deuxième quart-temps (2-2)

A la 17e minute, Briels allait provoquer le 2e pc belge. Hendrickx n’était pas sur le terrain. Rupinder sortait trop tôt. IL devait rejoindre le milieu. Re pc. Les Belges jouaient une phase. Re pc. Van Doren stoppait et tirait. Luypaert recevait la balle et manquait le cadre. Sur le contre, Vanasch était précieux. Briels amenait encore un pc pour les Belges. Cette fois, Hendrickx est sur le terrain. Hendrickx claquait la planche (2-2). Dockier déviait dans le cadre. Le gardien détournait. Un très beau mouvement. Vanasch devait encore intervenir. Les Indiens avaient quelques minutes intéressantes. Les Reds souffrent. Ils ne parviennent pas à prendre cette balle. Les Indiens demandaient la video pour une poussée dans le dos. Les Indiens perdaient leur video. La main d’Hendrickx n’avait pas poussé l’Indien. Kumar concédait un nouveau pc pour un kick sur la ligne. Amit, premier sorteur, contrait. L’Inde héritait d’un nouveau pc. Le missile indien filait hors cadre. Dockier s’offrait un tir à 5 secondes de la fin. Dos au but, il levait trop la balle.

Les Indiens ont eu 12 entrées de cercle contre 9 pour les Belges.

Troisième quart-temps (2-2)

Van Aubel offrait un tir dans le cercle à Kina. Il ne cadrait pas. L’Inde reprenait sa possession. Van Doren posait le geste défensif nécessaire. Les Belges commettaient des petites erreurs qui relançaient trop vite les Indiens. Kina entrait dans le cercle, mais ratait sa combinaison. Van Doren bousculait son opposant dans le cercle. Le pc était sifflé. Les Belges demandaient la video. Il jouait d’abord la balle. Le pc était confirmé. Les Reds perdaient leur video. Wegnez sortait le sleep. Les Indiens gardaient le contrôle de ce 3e quart. Luypaert trouvait Denayer qui centrait pour Charlier dans le cercle. Il commettait la faute. Dockier était contré dans le cercle à la 42e minute. La fin de quart était plus à l’avantage des Belges qui n’inquiétaient pas Parattu.

Quatrième quart-temps (2-5)

Lalit manquait son contrôle dans le cercle. La longue passe de Van Doren arrivait chez Briels qui centrait dans le cercle. Il n’y avait personne. Manpreet Singh prenait la verte. Dockier déviait un centre dans le cercle sur un pied. Hendrickx était là pour le pc. Re pc. Parattu la stoppait, mais le 3e pc de suite était sifflé. Hendrickx le marquait (2-3). Van Aubel jouait intelligemment le coup pour amener un pc à la 52e minute. Il est mal stoppé. Re pc. Le sleep d’Hendrickx était stoppé. Encore un pc pour les Belges. Re pc. Le sleep était stoppé fautivement. Monsieur van Bunge demandait la video car il avait sifflé un pc. Stroke ? Le stroke était accordé. Hendrickx le marquait (2-4). Le gardien sortait à 2min58 de la fin. Les Reds contrôlaient sereinement la fin de match. Les Belges ont clairement géré ce dernier quart. Dohmen scellait le score à 6 secondes du terme.

Ils joueront la finale soit face à l’Australie, soit face à l’Allemagne jeudi à 12h.

Inde – Belgique 2-5

Inde : Parattu ; Dil. Singh, Rup. Singh, Sur. Kumar, Manp. Singh, Har. Singh, Mand. Singh, Sharma, Sham. Singh, Rohidas, Puis Gur. Singh, Upadhyay, Sumit, Var. Kumar, Prasad

Belgique : Vanasch ; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, De Sloover ; Kina, Denayer, Wegnez ; De Kerpel, van Aubel, Dockier Puis Dohmen, Hendrickx, Charlier, Briels, Gougnard

Arbitres : MM. C ; van Bunge (P-B) et B. Gontgen (All) (Video A. Kearns)

Carte verte : 48e Manp. Singh

Les buts : 2e Luypaert sur pc (0-1), 7e Har. Singh sur pc (1-1), 8e Mand. Singh (2-1), 19e Hendrickx sur pc (2-2), 49e Hendrickx sur pc (2-3), 53e Hendrickx sur stroke (2-4), 60e Dohmen (2-5)