Les derniers Jeux de l’histoire antique datent de 393 après Jésus Christ. Les premiers Jeux de l’ère moderne furent, quant à eux, organisés en 1896. Soit une interruption de 1 503 ans.

Entre-temps, on avait tout oublié ! D’ailleurs, lorsque Pierre de Coubertin émet pour la première fois l’idée de rétablir les Jeux dans un discours à la Sorbonne en 1892, personne ne comprend exactement ce qu’il veut dire. Propose-t-il d’organiser une pièce de théâtre ? Et les acteurs de cette pièce de théâtre seront-ils nus comme dans l’Antiquité ? Voilà les interrogations auxquelles il dut faire face à la suite de son intervention.

D’autres que lui se seraient découragés. Mais le bonhomme est opiniâtre et parvient à ses fins quatre ans plus tard, avec l’ouverture des premiers Jeux olympiques de l’ère moderne. Cela se passait à Athènes, le 6 avril 1896, il y a 125 ans presque jour pour jour.

Une première modeste

Ces premiers Jeux olympiques modernes furent une organisation assez modeste, il faut le reconnaître. Les Jeux se déroulèrent sur neuf jours, dans seulement neuf disciplines différentes : athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis et tir. Ils regroupèrent environ 200 sportifs - le nombre exact n’a jamais pu être établi - en provenance de 14 pays.

Les athlètes étaient tous des hommes, tous des amateurs, sauf en escrime où l’on recensait quelques maîtres d’armes. Et plutôt des seconds couteaux car les meilleurs athlètes du monde n’avaient pas jugé intéressant de se déplacer pour l’occasion.

Exemple ? L’Irlandais John Bolland, étudiant en histoire hellénique à Oxford, était parti pour assister aux Jeux en qualité de simple spectateur. Sur place, il s’est laissé convaincre de prendre part au tournoi de tennis. Il a gagné le simple et le double alors qu’il n’avait pas emporté de chaussures de sport avec lui et qu’il jouait donc en chaussures de ville !

Improvisons, improvisons !

Lorsque Pierre de Coubertin voulut restaurer les Jeux olympiques, il se trouva confronté à un gros problème : il ignorait un tas de choses sur la façon dont les concours étaient organisés dans l’Antiquité. Ceux que l’on appelle les pionniers du sport ont donc fait preuve d’une imagination formidable pour définir, avec un maximum de précision, les règles des disciplines qui nous passionnent encore aujourd’hui.

Sur base de quelques représentations héritées de l’Antiquité, surtout des vases et des statues, ils imaginèrent des disciplines comme le lancer de disque ou du javelot. Le reste, ils l’ont inventé de toutes pièces. Souvent, ils se sont basés pour cela sur l’expérience acquise dans les courses de chevaux. Des mots comme "steeple", "cross-country" ou simplement les "haies" sont issus du sport hippique. Au tout début de l’athlétisme, les coureurs étaient même habillés comme des jockeys et certains s’équipaient d’une cravache pour se fouetter les jambes et avancer plus vite !

Le marathon, un match au-delà des siècles

Dans l’esprit de la plupart des gens, le marathon est la discipline la plus antique de toutes. Pas du tout ! L’inventeur du marathon s’appelle Michel Bréal et était un ami de Pierre de Coubertin, linguiste et spécialiste de la Grèce antique. L’idée lui est venue dans des circonstances plutôt étranges. Un jour qu’il écoutait à la porte de sa chambre, il entendit son fils adolescent et ses copains parler de “record”. Ce mot anglais lui était inconnu à l’époque. Il était très en vogue, au contraire, dans la jeunesse. Son sens était le même qu’aujourd’hui. “Établir une performance de référence à laquelle n’importe qui peut venir se mesurer.” Deux athlètes peuvent ainsi se disputer le même record sans jamais se rencontrer. Pour nous, c’est évident. Mais il faut se remettre dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Établir un record nécessite des appareils précis de mesure du temps, des poids et des distances. Il faut aussi les mêmes unités de mesure. Or l’adoption du système métrique est encore relativement récente en France. Michel Bréal est donc marqué par ce concept et a l’idée géniale d’organiser un “record” entre les athlètes de son époque et ceux de l’Antiquité. Grâce à des textes anciens, il savait qu’en 490 avant notre ère un soldat appelé Phiddipidès avait couru de marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses. Et si on reproduisait cette course folle sur la même distance ? Bréal expliqua son projet à de Coubertin et promit même une coupe au vainqueur. Voilà comment est né le marathon !