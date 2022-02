En dépit du décalage horaire et d’un emploi du temps personnel très chargé, Isabelle Pieman suit "autant que possible" les Jeux olympiques de Pékin. Un événement qui renvoie inévitablement l’ancienne patineuse artistique - diplômée en langues, elle exerce aujourd’hui dans différents domaines ("Je suis réflexologue plantaire et massothérapeute en plus d’être entraîneuse de patinage en Flandre") - à sa propre participation. C’était en 2010 à Vancouver où, un peu dans l’ombre du porte-drapeau Kevin Van der Perren, elle avait pris la 25e place grâce à un record personnel lors du programme court. À une place du top 24 qui allait disputer le libre.

"Ces Jeux olympiques, c’est un très bon souvenir, c’est clair !" sourit la Bruxelloise, âgée de 38 ans. "C’est le but ultime dans une carrière. Rassembler des athlètes de différents sports, partager nos expériences, voir tout ce monde dans les gradins, c’est quelque chose d’unique ! En plus, comme je me suis entraînée au Canada pendant des années en été, quand les patinoires fermaient en Belgique, j’avais des liens très forts avec ce pays. J’étais un peu comme à la maison. C’était une très belle expérience que j’ai vécue comme une consécration pour tous les efforts fournis depuis le début de ma carrière."

