Emmenée par Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre, l’Italie a pulvérisé, en 3:42.307, le record mondial de la poursuite par équipe dès les séries. L’ancienne marque avait été établie par le Danemark en février 2020, à Berlin, dans le cadre du Mondial, en 3:44.672. Il s’agit du troisième record du monde, en deux jours, amélioré sur la piste du vélodrome d’Izu, à quelque 145 km de Tokyo, après celui de la poursuite par équipe (record battu à trois reprises) et de la vitesse par équipe, côté féminin.

L’Allemagne a décroché le titre olympique en poursuite par équipe, couvrant la distance en 4:04.242. Un record que les Allemandes avaient déjà battu deux fois, en 4:07.307 en qualifications, puis en 4:06.159 en demi-finales. Les Américaines avaient également battu ce fameux record du monde en demi-finales avant que les Allemandes ne reprennent leur dû.

En vitesse, l’équipe de France masculine s’est offert le bronze en battant l’Australie. En 42.331, Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal, ont apporté aux Bleus leur 24e médaille provisoire, qu’ils pourront fêter au Trocadéro, à leur retour au pays. Point fort historique du sprint français, la vitesse par équipes affichait une moyenne d’âge de 22 ans. À côté de Florian Grengbo, 20 ans, et de Rayan Hélal, 22 ans, Sébastien Vigier passait pour l’ancien du haut de ses 24 ans. C’est lui, au poste de relayeur, qui possède le plus d’expérience dans ce trio, jamais aligné dans un rendez-vous planétaire, faute de compétition depuis le Mondial de Berlin, en février 2020.

Les médailles d’or et d’argent sont revenues aux Pays-Bas et à la Grande-Bretagne lors d’une superbe finale.