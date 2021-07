L’heure ne sera bientôt plus aux essayages. Le 15 juillet prochain, date à laquelle les athlètes qui auront été éventuellement invités en dernière minute pourront venir retirer leurs tenues pour les Jeux de Tokyo, la Boutique olympique du COIB fermera définitivement ses portes. Pendant un mois, et à raison de trois jours par semaine, les sportifs du Team Belgium mais aussi leurs entraîneurs et les différents accompagnateurs ont eu tout le loisir, en fonction de leurs programmes respectifs, de se rendre au bâtiment de l’avenue de Marathon faisant face au stade Victor Boin, à Bruxelles, afin de collecter les vêtements qu’ils porteront au Japon. Une question d’image de marque mais aussi, et ce n’est pas anodin, de cohésion de groupe.

Seule contrainte bien compréhensible dans le contexte sanitaire actuel : passer un auto-test antigénique rapide avant de pénétrer dans les locaux aménagés en mini-galerie commerciale avec chariots, boutiques classées par marque et cabines d’essayage. Le tout sur un tapis aux allures de piste d’athlétisme.