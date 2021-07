Être porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des JO est une expérience unique. Jean-Michel Saive a connu cet honneur à deux reprises. D’abord aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, puis à Athènes en 2004.

Une expérience folle dont il est toujours imprégné plus d’une décennie plus tard. Et qu’il relate avec toujours autant de passion.

Atlanta 96

Comment avez-vous appris que vous seriez le porte-drapeau de la délégation belge ?