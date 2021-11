À Belek avec la Team Belgium, Jean-Michel Saive vit son premier stage en tant que président du COIB.

L’endroit lui était déjà familier pour y avoir pris ses quartiers par le passé dans le cadre de ses fonctions sportives ou des occupations personnelles. Toute cette semaine à la Gloria Sport Arena, Jean-Michel Saive était de retour à Belek, sur la Riviera turque, afin d’accompagner le Team Belgium pour son traditionnel stage de fin d’année, avec une nouvelle casquette cette fois. Une première aux côtés des athlètes belges en tant que président que le Liégeois, qui y a fêté ses 52 ans mercredi, ne voulait pas manquer. L’occasion de prendre le pouls auprès du tout récent nouvel homme fort du COIB et d’aborder aussi l’avenir et ses projets.

Sa nouvelle vie

"Globalement ma vie a pratiquement changé. Tout mon quotidien est quasiment consacré au mouvement olympique. C’était déjà un peu le cas avant mais il y a un investissement que j’ai envie de donner avec d’autres niveaux comme les administrations, les ministres… En fonction des moments et des périodes, c’est soit très condensé, soit avec un rythme plus lent suivi d’une accélération. C’est passionnant mais c’est dans la continuité de ce que j’aime depuis toujours. Ma carrière sportive est terminée mais elle m’a servi lorsque j’étais directeur technique ou dans la commission des athlètes ou comme officiel au conseil d’administration. Ce sont plusieurs sacs à dos avec un peu d’expérience qui me servent aujourd’hui. C’est enrichissant intellectuellement et dans l’intérêt tant du mouvement olympique que des athlètes."

Ses premiers jours comme président

(...)