Le monde équestre belge est en effervescence. À quelques jours des grands départs vers Tokyo, nos cavaliers ne manquent pas d’ambition. Que ce soit pour les épreuves d’équipe ou individuelles, ils savent que tout est réuni pour mettre fin à une attente longue de 45 ans. Depuis les Jeux de Montréal, aucun cavalier belge n’a ramené une médaille des Jeux. Il a toujours manqué une pièce au puzzle.

À Tokyo, que ce soit les cavaliers ou leurs montures, tous sont au sommet de leur art. Avec un format de compétition différent et un contexte sanitaire anxiogène, sans oublier la glorieuse incertitude du sport, autant d’embûches que Jérôme Guéry et ses partenaires sont prêts à déjouer. "Les Jeux me font rêver depuis que je suis tout petit, commence le Namurois de bientôt 41 ans. J’ai eu l’honneur de vivre les Jeux de Rio en individuel. Je pourrai m’appuyer sur cette expérience pour viser plus haut."

Son fidèle Grand Cru van de Rozenberg à Rio a laissé place à Quel Homme de Hus. Deux chevaux et deux attentes différentes.