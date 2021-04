Plusieurs sportifs belges jouent leur sélection pour les Jeux de Tokyo, en cette fin de semaine, lors d’un Tournoi de qualification olympique. Et trois sports sont particulièrement concernés. En voici le(s) détail(s)…

Tennis de table

Seul rescapé du tour préliminaire après trois victoires lui offrant la première place de son groupe (devant le Turc Yigenler, l’Ukrainien Pryshchepa et l’Israélien Tauber), Cédric Nuytinck disputera les huitièmes de finale de son TQO ce vendredi (12h40), à Guimaraes, face à l’Ukrainien Kou. S’il passe, Cédric rencontrera alors le vainqueur du match entre le Biélorusse Khanin et le Polonais Kulczycki en début de soirée (18h40).

Objectif : atteindre la finale qui ne sera pas disputée (!), mais dont les deux joueurs seront qualifiés pour les JO.

Les trois autres Belges (Florent Lambiet, Lisa Lung et Nathalie Marchetti) ont été éliminés en phase de groupes. Lambiet a perdu ses deux premiers matches, contre le Finlandais Naumi et le Britannique Walker, avant de sauver l’honneur face au Luxembourgeois Glod. Côté féminin, Lung s’est inclinée à deux reprises, face à la Slovène Strazar et à la Biélorusse Trigolos, avant de l’emporter contre la Lituanienne Riliskyte. Dans un groupe de trois, Marchetti a perdu ses deux matches, contre l’Espagnole Dvorak et l'Ukranienne Brateyko.

Voile

Engagés depuis lundi au large de Vilamoura, quatre Belges disputent une compétition servant également de Tournoi de qualification olympique en Laser Standard (H) et Laser Radial (F). Déjà qualifiée pour les Jeux de Tokyo, Emma Plasschaert est 14e, avec 84 points, après huit régates. Le classement est emmené par la Danoise Rindom (26 pts), devant la Française Barrue (39 pts) et la Suissesse Jayet (46 pts). Éline Verstraelen pointe, elle, à la 49e place, avec 127 points.

Mais c’est, surtout, côté masculin que la compétition est capitale. Après un début de semaine relativement mitigé, Wannes Van Laer a remporté la huitième régate, ce qui lui a permis de bondir à la 13e place du classement provisoire, avec 81 points. Et le Bruxellois n’est devancé que par l’Espagnol Perez (4e, 47 pts) et le Néerlandais Bos (12e, 75 pts) dans la course à la qualification olympique. La suite ce vendredi, à partir de 13 h, avec les neuvième et dixième régates (sur douze). Pour rappel, il y a deux tickets à décrocher pour les Jeux !

Un rendez-vous que peut également encore espérer William De Smet, actuellement 20e, avec 92 points, le Britannique Beckett étant, quant à lui, largement en tête (24 pts).

Escrime

Pour Neisser Loyola, la qualification pour Tokyo passera, ce dimanche, par Madrid, où notre meilleur épéiste disputera son Tournoi de qualification olympique, réservé aux Européens. La tâche de notre compatriote ne sera pas aisée car il devra ni plus ni moins remporter cette compétition, à laquelle sont engagés 27 tireurs. Actuel 82e mondial, Neisser sera tête de série n°12, cette liste étant emmenée par le Polonais Zowrotniak, 14e mondial. Le début des combats est prévu à 9 h, samedi et dimanche.

Neisser Loyola ne sera pas le seul Belge en piste puisqu’il y aura également Stef Van Campenhout (fleuret H), Arne De Ridder (sabre H), Amber De Pestel (épée F) et Jolien Corteyn (sabre F).