Grande favorite de l'épreuve des barres parallèles, un agrès où elle est championne du monde en titre, Nina Derwael a malheureusement connu les affres d'une chute, ce dimanche, à Minsk. Notre compatriote a terminé au pied du podium.

Mise sous pression par la Britannique Becky Downie, auteur d'une remarquable prestation (14.400), la Sportive belge de l'année 2018, quatrième des six finalistes par ordre de passage à présenter sa routine, a manqué une réception, chutant assez lourdement sur le dos. Le temps de reprendre ses esprits, Nina repartait au combat et achevait son exercice avec 13.393 points (6.500 pour la note de départ et 7.433 pour l'exécution).

Provisoirement en deuxième position, Derwael allait reculer d'une place après le passage de la Biélorusse Alistratava, puis d'une autre place après celui d'Angelina Melnikova, la médaillée d'or.

Nina Derwael doit encore participer au concours de la poutre, ce dimanche après-midi, un agrès où elle possède également des chances de podium.

Le classement :

1. Angelina Melnikova (Rus) 14.466

2. Becky Downie (G-B) 14.400

3. Anastasia Alistratava (Blr) 14.233

4. Nina Derwael (Bel) 13.393

5. Naomi Visser (P-B) 13.466

6. Lorette Charpy (Fra) 12.866