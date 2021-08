L'Alostois de 35 ans a signé un chrono de 1:08.825 sur le vélodrome d'Izu, où la victoire est revenue au Chinois Li Zhangyu (C1). Celui-ci s'est imposé en 1:08.347 devant le Français Alexandre Leaute (C2/1:09.211) et le Britannique Jaco van Gass (C3/1:05.569).

Jeudi, Diederick Schelfhout n'était pas parvenu à se qualifier pour la finale de la poursuite individuelle sur 3 km, signant le 5e temps des qualifications.

Diederick Schelfhout, qui souffre d'un manque de puissance dans les membres à gauche suite à un accident de la route en 2008, avait pris la 12e place du kilomètre en contre-la-montre en 2016 à Rio, devenant vice-champion du monde dans la même ville en 2018 et 3e un an plus tard aux Mondiaux à Appeldoorn aux Pays-Bas. Il s'était classé 9e de la poursuite individuelle sur 3 km des Jeux de Rio.

Tir à l'arc: Piotr van Montagu 18e du tour de classement en compound individuel

Piotr van Montagu a pris la 18e place du tour de classement en tir à l'arc (compound individuel) vendredi aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

L'archer carolo a totalisé 683 points, nouveau record personnel. Le Chinois Zihao He a signé le meilleur score avec 705 points, battant le record paralympique.

Les archers tirent deux fois 36 flèches lors de ce tour de classement, qui sert à établir le tableau à élimination directe. Les 32es de finale auront lieu samedi à partir de 9h00 heure locale (7h00 heure belge).

Piotr Van Montagu, 32 ans, est né sans bras et avec une jambe plus courte que l'autre. Le Carolo a décroché son billet pour ses premiers Jeux en terminant 2e du dernier tournoi de qualification le mois dernier à Nove Mesto en République tchèque.

Tennis: le match de Jef Vandorpe reporté en raison de la chaleur

Le match de tennis au premier tour entre Jef Vandorpe et l'Autrichien Nico Langmann a été reporté en raison de la chaleur. Le thermomètre frolait le 33° à l'Ariake Tennis Park. Le match aurait dû débuter à 11h (heure de Tokyo, 4h00 en Belgique).

Joachim Gérard est la troisième tête de série libre au premier tour. Il rencontrera au second tour le vainqueur du duel entre le Français Frédéric Cattaneo et l'Américain Casey Ratzlaff.

En double, Jef Vandorpe et Joachim Gérard sont également libres au premier tour en tant que sixième tête de série. Au second tour, ils affronteront le vainqueur du duel entre le duo brésilien Gustavo Carneiro Silva/Daniel Rodrigues et le tandem australien Martyn Dunn/Ben Weekes.