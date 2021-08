Les matches du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques ont été retardés lundi à cause de la chaleur. Joachim Gérard devait jouer en première rotation sur le court N.2 à 8h00 heure belge. La situation sera réévaluée à 10h00 (17h00 à Tokyo). En huitièmes de finale, Gérard, 3e mondial et tête de série N.3, affronte l'Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14). Jef Vandorpe (ITF 16) doit également jouer son 8e de finale lundi en deuxième rotation sur le court N.3 face à l'Argentin Gustavo Fernandez (ITF 4).

Plus tard lundi, Gérard et Jef Vandorpe tenteront de se qualifier pour les demi-finales en double. Le duo belge, tête de série N.6, sera opposé à la paire britannique, tête de série N.1, composée d'Alfie Hewett et Gordon Reid, en quatrième rotation sur le court N.2.