"L'International Table Tennis Federation (ITTF) a attribué à la Belgique deux slots (places) nominatives pour Florian Van Acker et Laurens Devos", précise Olek Kazimiroski le futur chef de Mission Tokyo 2020. "Notre Conseil d'administration a décidé de les valider, sur base d'un avis de notre Commission de sélection."

Ils sont tous les deux champions du monde et champions paralympiques en titre.

Devos, 19 ans, a été médaillé d'or aux Jeux de Rio, à tout juste 16 ans. Il est devenu le plus jeune champion paralympique en tennis de table de l'histoire. Il est également champion du monde et d'Europe en titre, il est aussi le numéro 1 mondial dans sa classe de handicap. Il n'a pas perdu un seul match depuis les Jeux de Rio.

Van Acker, 23 ans, défendra également son titre paralympique à Tokyo. Numéro 1 mondial en classe TT11, il a été sacré champion du monde en 2018 et champion d'Europe en 2019.

La sélection paralympique belge est actuellement composée de Francis Rombouts, joueur de boccia et de l'équipe masculine de goalball belge (athlètes déficients visuels). Les noms des six joueurs ne seront connus que peu avant les Jeux. Un slot (place) a enfin été reçu et accepté par la Belgique en équitation, pour une équipe de para-dressage constituée de 4 cavalier(e)s. Leurs sélections officielles se feront sur base individuelle en 2021.