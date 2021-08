Venue à Tokyo avec l’objectif de décrocher dix médailles, la Paralympic Team Belgium a débloqué son compteur lors d’une des premières épreuves sur le vélodrome d’Izu. Dans le contre-la-montre (1000 mètres) en tandem pour les malvoyantes, Griet Hoet et sa pilote Anneleen Monsieur ont pris la médaille de bronze. Crédité d’un temps de 1:07 : 943 (52,982 km/h), le duo termine à un peu plus de deux secondes de l’or arraché par les Néerlandaises Larissa Klaassen et Imke Brommer, et une seconde de l’argent pris par les Britanniques Aileen McGlynn Obe et Helen Scott. Griet Hoet et Anneleen Monsieur forment un tandem inséparable depuis 2015. Les deux athlètes ont principalement concentré leur préparation sur la poursuite individuelle de 3 km, qui est prévue samedi à Tokyo. Cette première médaille va les mettre en confiance pour la suite des Jeux. Griet Hoet, 43 ans et qui participe à ses deuxièmes Jeux paralympiques après ceux de Rio il y a cinq ans, souffre d’une maladie oculaire dégénérative.