Relativement épargné par la pandémie comparé à d’autres pays, avec quelque 12 000 décès recensés depuis début 2020 (soit la moitié des morts en Belgique, pour une population plus de 10 fois supérieure), le Japon subit une recrudescence des cas de Covid-19 mettant son système médical sous pression, et provoquant des crispations internes quant à l’organisation des JO (l’état d’urgence vient d’être prolongé jusqu’au 20 juin !). Une population divisée et inquiète, car fragile : elle est la plus vieillissante de la planète.

"Le Japon est le pays dont l’espérance de vie est la plus importante au monde : en 2020, elle était de 81,4 ans pour les hommes, et de 87,5 ans pour les femmes", explique le démographe belge Michel Poulain, professeur émérite à l’UCLouvain. "Et l’état insulaire détient le record du monde de centenaires : 80 450 (fin 2020). Pour comparer avec la Belgique, nous devrions compter 8 000 centenaires en vie, alors qu’il n’y en a que 2 000 actuellement !"

(...)