La championne olympique en titre, absente depuis plusieurs mois, a confirmé dimanche sur Instagram qu'elle avait été opéré à l'épaule droite "C'était une décision difficile", a expliqué Puig. "Mais je dois penser à mon avenir et je veux jouer le plus longtemps possible. J'espère pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024."

Puig, qui a chuté à la 168e place mondiale, n'a plus joué depuis Roland-Garros 2020. Elle avait été éliminée au premier tour.

À Rio en 2016, le Porto-ricaine avait battu l'Allemande Angelique Kerber en trois sets (6-4, 4-6, 6-1) pour décrocher l'or olympique. Puig n'a remporté qu'un seul titre WTA en 2014 à Strasbourg.