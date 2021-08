Il s'est déchiré un ligament de la jambe avant droite à la réception d'un saut. "En raison de la gravité de la blessure et de la douleur causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après", a écrit Swiss Olympic dans un communiqué. "Robin Godel n'a pas été blessé et l'accident n'est dû ni à une faute du cavalier ni à des défauts de terrain du Seaforest Cross Country Course", a ajouté le Comité olympique suisse en précisant que la remplaçante Eveline Bodenmüller montera Violine de la Brasserie lundi lors du jumping, dernière partie de ce triathlon équestre. Godel était 47e après le dressage.

Samedi, la Belge Lara de Liedekerke, seule cavalière noire-jaune-rouge engagée dans l'épreuve, a dû déclarer forfait en raison d'une blessure mineure de son cheval Alpaga d'Arville. Elle pointait à la 48e place après le dressage, le premier des trois volets de la discipline.