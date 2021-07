La numéro 9 mondiale et septième tête de série s'est imposée au deuxième tour lundi 6-3, 6-0 face à la Chinoise Wang Qiang (WTA 48). Alison Van Uytvanck (WTA 59) rencontre la Tchèque Petra Kvitova (WTA 13) plus tard dans la journée.

La joueuse de Grimbergen est la dernière représentante belge à l'Ariake Tennis Park. Elise Mertens (WTA 17) a perdu au premier tour contre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 34), dimanche.

Dans le tournoi du double, Mertens et Van Uytvanck ont été éliminées d'entrée de jeu, contre Muguruza et sa compatriote Carla Suarez Navarro. Chez les messieurs, Joran Vliegen et Sander Gillé ont également été éliminés.

Naomi Osaka (WTA 2) a atteint le troisième tour du simple lundi, tout comme Muguruza. La star japonaise, qui a allumé la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture, a écarté la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 49) 6-3, 6-2. En huitième de finale, elle rencontrera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42) ou la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 169).