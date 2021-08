Ismaël Debjani a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 1.500m lors des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo. Mardi, Debjani a remporté sa série, la première, en 3:36.00 après avoir dépassé dans les derniers mètres le champion du monde, le Kényan Timothy Cheruiyot (3:36.01). Debjani détient le record de Belgique de la distance, établi le 12 juin dernier à Genève, en 3:33.06.

Les six premiers de chacune des trois séries et les six chronos restants les plus rapides accèdent aux demi-finales, programmées jeudi (13h00 heure belge). Debjani, 30 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques.

"Je suis plus que satisfait, je gagne une grosse série", réagit Ismaël Debjani. "La veille, j'étais très stressé, j'ai téléphoné à mon psychologue et à ma maman, j'avais besoin de me rassurer. De manière générale, je ne suis pas bon le matin mais ici, alors que j'étais fatigué en me levant, j'ai senti à l'échauffement que j'étais bien. Dès le début de la course, ça a frotté beaucoup mais je n'ai pas paniqué, j'ai rendu coup pour coup. J'ai montré que j'étais là, il était temps que je fasse quelque chose dans un grand championnat. Maintenant je vais donner tout ce que j'ai, parce que de toute façon on sait que je suis là maintenant."