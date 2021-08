Les Françaises se sont imposées 30-24 face aux Russes pour décrocher leur première médaille d'or dans cette discipline. Le début de rencontre est assez partagé avec les deux équipes prenant la tête à tour de rôle. La France fait le break à la 24e minute de jeu en prenant trois buts d'avance. Les joueuses russes réussissent à ramener l'écart à deux buts juste avant le repos : 15-13 pour la France, tout est encore possible.

La deuxième période est beaucoup plus fermée. Alors que les deux défenses commencent à prendre le dessus, les Russes parviennent à combler leur retard à la 38e minute. Les deux équipes à égalité, le tournant du match a lieu peu avant le dernier quart d'heure. Transcendées, les Françaises convertissent tous leurs tirs alors que la gardienne tricolore Cléopâtre Darleux arrête tous les essais russes. Avec six buts d'écart à dix minutes du terme, la France est intouchable et prend sa revanche sur la Russie, qui l'avait battue en finale en 2016 à Rio.

Après la victoire française de samedi face au Danemark dans le tournoi masculin, l'équipe de France signe donc un doublé historique.

Les Russes prennent la médaille d'argent, tandis que la Norvège, qui a battu la Suède 36-19 dans le match pour la 3e place, repart avec la médaille de bronze, comme en 2016.