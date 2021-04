A 87 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a officialisé mardi après-midi une première liste des athlètes du Team Belgium qui sont sélectionnés participeront à l'événement du 23 juillet au 8 août. Elle comprend douze noms et concerne les cinq sports suivants : l'aviron, la natation, le taekwondo et la voile.

Athlétisme

dames: Hanne Claes (400 m haies), Nafissatou Thiam (heptathlon)

messieurs : Ben Broeders (perche), Isaac Kimeli (5000 m)

Aviron

Tim Brys et Niels Van Zandweghe (deux de couple poids légers)

Natation

dames: Fanny Lecluyse (100 m brasse, 200 m brasse)

messieurs: Louis Croenen (200 m papillon)

Taekwondo

messieurs : Jaouad Achab (-68 kg)

Voile

dames: Emma Plasschaert (Laser Radial), Anouk Geurts/Isaura Maenhaut (49er FX)