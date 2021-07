La Suissesse Jolanda Neff s'impose et repart d'Izu avec la médaille d'or. Elle devance ses compatriotes Sina Frei et Linda Indergand. La Belge Githa Michiels, 38 ans, a quitté la course à deux tours de la fin. Neff, 28 ans, a bouclé les 20,55 kilomètres du parcours forestier d'Izu (sud-ouest de Tokyo) en 1h15:46 avec respectivement 1:11 et 1:19 d'avance sur ses deux premières poursuivantes.

La Française Pauline Ferrand Prevot, championne d'Europe et championne du monde l'an dernier, pensait un moment tenir une médaille, mais elle a progressivement été reprise par les Suissesses avant de dégringoler dans le classement. Sa compatriote Loana Lecomte a longtemps repris cette quatrième position, mais c'est finalement la jeune Hongroise Kata Vas (19 ans) qui termine, 4e au pied du podium à 2:09 de Neff.

Lecomte termine 6e et Ferrand Prevot 10e. La championne olympique en titre, la Suédoise Jenny Rissveds, finit à la 14e place à près de six minutes de celle qui lui succède.

A 38 ans, Githa Michiels prenait part à ses deuxièmes Olympiades après Rio où elle avait terminé à la 21e place. Sur le rigoureux parcours d'Izu, elle a chuté dans le premier tour. A deux tours de la fin, elle a été retirée de la course par l'organisation car elle risquait d'être doublée.