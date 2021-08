La décision s'est faite aux tirs au but (2-3). Les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager ni à l'issue du temps réglementaire, ni après les prolongations (1-1). Les Suédoises ont été les premières à ouvrir le score via Stinia Blackstenius à la 34e minute de jeu. Les Canadiennes ont réagi en seconde période, à la 67e, avec un but de Jessie Fleming sur penalty. Ce score de parité a poussé les deux équipes à jouer les prolongations et ensuite à se départager aux tirs au but. Lors de cette séance, pas moins de 12 tireuses se sont élancées pour forcer la décision. Finalement, les Canadiennes sont parvenues à faire la différence au bout du suspense et à décrocher le titre olympique.

C'est la première fois que le titre olympique féminin s'est décidé au terme de la séance de tirs au but.

En 2016, les Suèdoises avaient déjà dû se contenter de l'argent après une défaite en finale contre l'Allemagne, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale cette fois-ci. Le Canada a, lui, remporté le bronze lors des deux dernières éditions.

La partie devait se jouer initialement à 11h00 locale (04h00 heure belge), mais elle s'est finalement jouée à 21h00 (14h00 belge) à Yokohama, les deux équipes se plaignant de devoir jouer dans la chaleur du matin. Ce décalage n'a pas posé de problème logistique, les Jeux se déroulant sans spectateurs.

Jeudi, les États-Unis ont battu l'Australie 4 buts à 3 pour la médaille de bronze.