Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) a organisé mercredi dans le stade du club de football d'Anderlecht une plateforme pour les entraîneurs olympiques ("Olympic Coaching Platform").



Différents entraîneurs ont échangé leurs idées dans le but d'amener leur(s) athlète(s) ou équipe(s) à un niveau supérieur l'année prochaine aux Jeux Olympiques de Tokyo. "Tout le monde doit apprendre de tout le monde, ce n'est que comme ça que l'on progresse", a déclaré Olav Spahl, directeur du sport de haut niveau pour le COIB et chef de délégation à Tokyo.

Spahl a succédé en septembre dernier à Eddy De Smedt comme directeur du sport de haut niveau. Ces derniers mois, l'Allemand a surtout pris le temps de se familiariser avec le monde sportif belge. "Depuis le début, j'ai rencontré beaucoup de monde", a indiqué Spahl. "Les athlètes et les entraîneurs, mais aussi d'autres personnes qui d'une manière ou d'une autre son impliquées dans la politique sportive. Pour moi, c'est important de savoir comment fonctionne le sport de haut niveau dans ce pays. Avec le COIB, nous travaillons dans une vision à long terme, mais en ce moment nous nous concentrons bien sûr sur les Jeux de Tokyo. Je sens que nous sommes prêts pour l'événement. Nous n'avons rien laissé au hasard avec le choix du camp de base à Mito et pouvons envisager le tournoi avec confiance."

A Rio de Janeiro, en 2016, la Belgique a décroché six médailles (deux d'or, deux d'argent et deux de bronze) et dix-neuf diplômes olympiques (top-huit). "Nous aimerions obtenir plus de diplômes", a confié Spahl. "Je suis convaincu que c'est possible. Je ne souhaite pas évoquer un certain nombre de médailles. J'espère pouvoir amener la plus grosse délégation possible à Tokyo, tout le monde profitera de cela. Nous avons des têtes d'affiche individuelles, mais j'attends beaucoup de nos équipes. Je pense surtout aux Belgian Cats, aux deux équipes de hockey ou aux espoirs du football, qui vont bientôt pouvoir se qualifier via les Championnats d'Europe."

Spahl assure qu'il travaille aussi déjà à l'après-Tokyo. "Une vision à long terme est importante pour obtenir des résultats constants. Nous devons pouvoir rendre optimales les conditions de travail pour les athlètes et les entraîneurs. Toutes les fédérations belges doivent bien collaborer et je souhaite aussi faire appel à des experts externes qui peuvent apporter un petit quelque chose en plus."