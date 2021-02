Les distanciations sociales seront toutefois de rigueur et les acclamations strictement interdites. Autant de mesures qui seront en vigueur tout au long des JO et ceci afin de limiter les risques de propagation du coronavirus. "La situation de l'infection variera d'une région à l'autre, nous devons en tenir compte et il sera très important d'avoir une approche méticuleuse", a déclaré aux journalistes la nouvelle présidente du comité d'organisation de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto.

"Nous voulons obtenir la compréhension des gens dans chaque région et connecter le pays tout entier sous le concept du relais de la flamme +L'espoir éclaire notre chemin+".

Le relais partira d'un site symbolique à Fukushima, soulignant le rôle de Tokyo 2020 comme "Jeux Olympiques de la reconstruction", un hommage aux efforts de réhabilitation dix ans après le séisme, le tsunami meurtrier et la catastrophe nucléaire de 2011 dans le nord-est du Japon.

Mais le relais sera un événement beaucoup plus sobre que d'habitude et le public sera encouragé à le suivre en ligne. Les spectateurs seront toutefois autorisés à regarder passer la flamme, mais devront porter des masques, éviter la foule et n'assister qu'à certains segments du relais près de chez eux. "Ils doivent soutenir par des applaudissements ou en utilisant des choses distribuées plutôt qu'en criant ou en acclamant", avertissent des directives, ajoutant que la distanciation sociale s'impose. "Les segments individuels du relais seront suspendus s'il y a un risque d'encombrement".

Des manifestations de célébration avec des spectacles en direct et des stands d'exposition auront lieu à la fin de chaque journée du relais national, mais le comité d'organisation a déclaré qu'il exigera que les candidats spectateurs fassent des réservations à l'avance, en principe, pour entrer dans les lieux.

Les informations concernant les porteurs de la flamme, qui seront au total pas moins de 10.000, ne seront communiquées qu'à la dernière minute, précisent encore les directives.

"Nous n'essayons pas de décourager les gens" mais "le plus important, c'est d'éviter d'avoir des zones encombrées", a déclaré Teruhiko Okada, directeur exécutif du bureau du relais de la flamme.

Les relayeurs pourront courir sans masque à condition de garder une distance suffisante par rapport aux autres. Les coureurs et le personnel participant au relais devront tenir un dossier médical précis dans les deux semaines précédant leur participation et sont priés d'éviter les activités à risque, notamment de manger au restaurant ou d'aller dans des endroits bondés.

Mais les organisateurs affirment que le relais ne sera pas automatiquement arrêté si un coureur qui a participé est ensuite testé positif.

Le relais doit passer par les 47 préfectures du Japon et traverser 827 municipalités, mais certains y sont opposés. Tatsuya Maruyama, gouverneur de la préfecture peu peuplée de Shimane, dans l'ouest du Japon, très peu touchée par la pandémie et opposée à la tenue des Jeux, a averti qu'il pourrait annuler l'événement si la situation du coronavirus ne s'améliore pas. Dix préfectures sont en état d'urgence en raison du Covid-19. Plusieurs pourraient voir celui-ci être levé dans les prochains jours.

Le Japon a enregistré officiellement 428.500 cas de Covid-19 et 7.647 décès.

La flamme était arrivée au Japon le 20 mars 2020 en provenance d'Olympie en Grèce. Quatre jours plus tard, les Jeux étaient reportés d'un an en raison du Covid-19.