Des nouveaux sports, cette année, on en compte cinq aux JO : le baseball/softball, le surf, le karaté, l’escalade et le skateboard. Un côté plus urbain s’invite à ces Jeux. Le nombre de disciplines s’est quant à lui élargi de sept. Au total, 39 épreuves rajoutées par rapport à Rio, cinq ans auparavant. De quoi faire de nouveaux heureux, de nouveaux sélectionnés noir-jaune-rouge.

En skateboard, deux athlètes belges concourront dans la catégorie street, qui consiste à franchir des obstacles urbains tout en réalisant un maximum de figures.

Lore Bruggeman : la skateuse âgée seulement de 19 ans s'entraîne au Rampaffairz skatepark. Lors des deux précédents championnats d'Europe, elle a frappé fort en prenant la 3e (2018) et la 2e (2019) place. Il y a un mois à peine, la jeune flamande prenait part à ses tout premiers championnats du monde en Italie. Sa 15e place lui a permis de décrocher son sésame pour les Jeux. Seule espoir féminin belge dans la discipline.

Axel Cruysberghs : le skateur de 26 ans est loin d'être novice. Habitué des grands rendez-vous européens et mondiaux, il a déjà décroché quatre médailles aux championnats d'Europe dont la plus belle en 2009, l'or. Plus récemment, sa 17e place aux championnats du monde en 2021 lui a vallu son pass pour filer tout droit vers Tokyo. Tout comme chez les femmes, seulement les 20 meilleurs se qualifiaient.

© BELGA

En basketball, c'est une nouvelle discipline qui fait son apparition : le 3x3. Un format plus dynamique et plus urbain qui se joue sur un demi-terrain. Les quatre Lions (3+1 remplaçant) feront leur entrée dans la compétition demain, le 24 juillet, contre la Lettonie, un adversaire redoutable.

Rafael Bogaerts : À l'issue du tournoi de Debrecen (Hongrie), qu'ils ont remporté avec succès, le joueur du Gembo Borgerhout s'est vu décerner le MVP (Most Valuable Player). Autrement dit, le joueur qui a le plus de valeur, la pépite du tournoi.

Nick Celis : Avec ses 198 centimètres, c'est le joueur le plus grand de l'équipe. Mais aussi le plus âgé avec 32 printemps. Pourtant notaire dans sa vie professionnelle, le numéro 5 est le pilier des Lions 3x3.

Thierry Marien : C'est aux côtés de Nick, l'aîné de l'équipe, qu'ils ont commencé l'histoire en 2012 dans des tournois locaux. Du haut de son mètre 97, le matricule 12 s'entraîne au club de Willebroek.

Thibaut Vervoort : Lui, au contraire, c'est le benjamin du team. 23 ans et 1 mètre 9. Le numéro 2 de l'équipe s'entraîne dans le club de Beveren. Tout comme ses trois autres partenaires de terrain, il réside à Anvers.

© BELGA

Une équipe et deux athlètes individuels en plus. Soit trois chances supplémentaires de décrocher une médaille à Tokyo.