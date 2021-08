Manon De Roey occupe la 34e place du tournoi de golf des Jeux Olympiques de Tokyo à l'issue du 3e tour disputé vendredi sur le Country Club de Kasumigaseki, bouclé en 74 coups avec 6 bogeys et 3 birdies inscrits sur sa carte. La seule joueuse belge engagée aux JO a en effet rendu une troisième carte à 3 coups au-dessus du par. Après deux bogeys concédés sur les trois 3 et 4, Manon De Roey avait réussi deux birdies ensuite sur les deux trous suivants. Dans le par sur le trou N.7, deux nouveaux bogeys soldaient ses deux trous suivant, de même qu'aux trous 14 et 18, compensé en partie par un birdie au trou N.17.

Avec un total de 212 coups, Manon De Roey recule de 23 rangs et retombe à la 34e place. L'Anversoise, 29 ans, était remontée à la 11e place jeudi à l'issue d'un parcours bouclé en 67 coups après une première carte de 71 et une 23e place pour commencer.

Devant, la numéro 1 mondiale, l'Américaine Nelly Korda, fille du joueur de tennis tchèque Petr Korda, vainqueur de l'Open d'Australie en 1998, a réussi une bonne journée encore avec une carte à deux sous le par. Elle est en tête à 198 coups (-15) avec trois coups d'avance sur l'Indienne Aditi Ashok (201, -12) et quatre joueuses à -10 (203), la Néo-Zélandaise Lydia Ko, l'Australienne Hannah Green, la Danoise Emily Kristine Pedersen, et la Japonaise Inami Mone.

Le quatrième et dernier tour démarrera déjà vendredi soir à 23h30 heure belges (6h30 locales).