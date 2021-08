En 48.36, Miller-Uibo a devancé la Dominicaine Paulino (49.20) et l'Américaine Felix (49.46).

Avec une dixième médaille en cinq participations olympiques, Allyson Felix devient ,à 35 ans, l'athlète la plus récompensée, devant la Jamaïcaine Merlene Ottey. Felix rejoint au palmarès Carl Lewis (10 médailles) et n'est plus devancée que par le Finlandais Paavo Nurmi (12). La Californienne aura l'occasion de décrocher une 11e médaille (record absolu en athlétisme) en relais 4x400 m, ce samedi, si Team USA décide de l'aligner.

Cinq ans après Rio, Shaunae Miller-Uibo n'a, cette fois, pas dû plonger sur la ligne pour devancer Felix. La Bahaméenne aux cheveux colorés en rose a largement dominé le tour de piste en s'arrachant pour battre son record personnel et signer le 10e chrono de l'histoire. Seules cinq athlètes féminines ont couru plus vite dans l'histoire : l'Allemande Marita Koch et son record du monde (47.60 !), la... Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilova, la Bahreïnie Salwa Eid-Naser et la Française Marie-Jo Pérec.

Paulino a pris la deuxième place, comme en relais 4x400 m mixte, devant Felix qui s'est battue jusque sur la ligne face à la Jamaïcaine Stephenie McPherson (49.61), évacuée sur un fauteuil roulant.