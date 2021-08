On n’ira pas jusqu’à affirmer que Nafissatou Thiam attend ça depuis cinq ans, mais elle a des fourmis dans les jambes. À 26 ans, elle remettra dès la nuit prochaine son titre olympique en jeu. Elle débutera, comme toujours, par le 100 m haies à 2 h 35, heure belge. Quand elle s’élancera, elle tentera d’oublier les cinq années passées depuis son triomphe de Rio. Elle entamera les sept travaux qui ont fait sa renommée. Et ça durera jusqu’à jeudi après-midi. Quand elle bouclera le 800 mètres final, il sera en Belgique 14 heures et une vingtaine de minutes. Et l’on saura si elle a repris la main sur l’heptathlon mondial, deux ans après que Katarina Johnson-Thompson lui a chipé la médaille d’or à l’occasion des Mondiaux de Doha. (...)