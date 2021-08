“Je pense qu’il y a moyen de finir deuxième ou troisième de cette course”, estime Carole Bam, la coach de l’équipe, qui alignera avec certitude Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus, auxquelles elle adjoindra Naomi Van den Broeck ou Hanne Claes. “Les filles qui ont déjà couru ici à Tokyo ont, toutes, montré de belles choses. Alors c’est sûr qu’avec Cynthia (Bolingo), on aurait été vraiment bien mais à mon sens, on a tout de même une meilleure équipe encore qu’à Doha.”

Aux Mondiaux 2019, les Belgian Cheetahs avaient pris la cinquième place après avoir battu le record de Belgique en séries (3.26.58)

C’est ce jeudi (12h25 en Belgique) que les Belgian Cheetahs disputeront les qualifications du relais 4x400m. Le tirage au sort leur a réservé une série relativement abordable. Disons, en tout cas, que cela aurait pu être pire comme se retrouver avec les Etats-Unis, la Jamaïque, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et la Biélorussie notamment dans la deuxième série. Nos relayeuses, qui ont hérité du couloir 4 dans la première série, auront pour adversaires les Bahamas, la Pologne, l’Allemagne, la Suisse, l’Australie, Cuba et la France. La Pologne, qui possède un record à 3.21.89, est a priori la seule équipe hors de portée pour nos représentantes qui devront toutefois être à leur meilleur niveau pour se hisser en finale de l’épreuve (samedi).