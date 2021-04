Une majorité de 72% de Japonais en effet souhaitent voir les JO reportés une nouvelle fois, soit carrément annulés. Ils sont 39,2 % à se prononcer pour une annulation pure et simple alors que 32,8% proposent un second report alors que les JO 2020 avaient été reportés une première fois d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Environ un Japonais sur quatre (24,5%) est favorable à la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo du 23 juillet au 8 août et des Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre.

Une très large majorité (92,6 %) de Japonais restent très préoccupés par la résurgence du virus ces dernières semaines. Ils sont aussi 60,3% à ne pas être satisfaits de la progression de la campagne de vaccination alors que 36,5 le sont. C'est ce qui ressort d'une enquête téléphonique menée de samedi à lundi.