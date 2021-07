Malgré un penalty d'André-Pierre Gignac, la France a été écrasée 4-1 par le Mexique, nettement supérieur et beaucoup mieux organisé, jeudi au Tokyo Stadium pour son premier match aux JO-2020.

Gignac a donc ramené les Bleus à 2-1 sur un penalty inscrit à la 69e minute. Mais le Mexique menait déjà 2-0 grâce à des buts de Vega (47e) et de Cordova (55e). Les Bleus en ont encaissé deux de plus en fin de match, signés Antuna (80e) et Aguirre (90+1).