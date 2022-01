Le prochain départ de membres de la délégation belge avec An Vannieuwenhuyse, Sara Aerts, Kelly Van Petegem, Kim Meylemans et Evy Poppe, est prévu samedi depuis Bruxelles. Le même jour, Armand Marchant et Thibaut De Marre s’envoleront pour la Chine depuis Zurich. Lundi, ce sera au tour des biathlètes, Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart, César Beauvais et Lotte Lie de quitter Zurich pour Pékin. Suivront enfin Loena Hendrickx, mercredi, ainsi que Sam Maes et Dries Van Den Broecke, vendredi.

Bart Swings, Mathias Vosté et Sandrine Tas (patinage de vitesse) ainsi que Stijn et Hanne Desmet (short-track) ont quitté les Pays-Bas sur le coup de 16h50 à destination de la capitale chinoise. Les cinq patineurs sont partis en même temps que d’autres délégations, dont les Hongrois et les Néerlandais, qui sont arrivés à l’aéroport par petits groupes... Après avoir enregistré leurs bagages, les sportifs ont embarqué après les autres passagers qui ont pris place au fond de l’appareil pour éviter les contacts.