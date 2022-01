L'actualisation des rankings mondiaux par la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton était attendue avec impatience en Belgique, surtout après la troisième place en Coupe d’Europe, à Winterberg (Allemagne), décrochée par notre bob à deux composé d'An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts. Excellente nouvelle : les Belgian Bullets figurent bel et bien parmi les vingt équipages à avoir leur place aux Jeux d’hiver !

De même, le neuvième rang mondial de Kim Meylemans en skeleton lui permet de décrocher sa place.

Après les six sportifs déjà sélectionnés au mois de décembre par le COIB, ces trois quotas portent désormais à neuf le nombre de Belges assurés de leur sélection pour les JO, en attendant bien entendu l’officialisation dans les autres sports, prévue vendredi, par notre instance olympique.

En 2018, à Pyeongchang, An Vannieuwenhuyse (30 ans) s’était classée 12e avec Sophie Vercruyssen alors que le meilleur résultat olympique obtenu par les Belgian Bullets est la 6e place de Elfje Willemsen et Hanna Mariën en 2014, à Sotchi. En skeleton, Kim Meylemans (25 ans) s’était, elle, classée 14e en 2018, à Pyeongchang.