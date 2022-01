Les Jeux d’hiver approchent à grands pas. À Pékin, le compte-à-rebours affiche, ce mardi, moins de 18 jours avant la cérémonie d’ouverture qui aura lieu dans le célèbre Nid d’oiseau, théâtre des JO 2008. Dans la capitale chinoise, une bulle sanitaire a été mise en place depuis le 4 janvier, à un mois pile du début des compétitions, même si le curling et le hockey sur glace anticiperont la date officielle du 4 février. Alors que les premiers accrédités sont déjà arrivés, la priorité des organisateurs chinois consiste à relever le défi des vols et arrivées.

Sans spectateurs étrangers (comme l’été dernier, à Tokyo), ils se sont facilités la tâche. Il n’empêche, à l’aéroport international de Pékin, seul point d’entrée autorisé pour la famille olympique (sportifs, entraîneurs, officiels, médias…), une partie du Terminal 3 est dédiée à l’accueil des voyageurs accrédités pour les JO. Les arrivants sont isolés des autres passagers, entrant ainsi dans la bulle sanitaire.

Alors que des premiers cas de patients infectés au variant Omicron ont malheureusement été diagnostiqués dans la capitale chinoise ces derniers jours, les officiels redoublent bien évidemment de vigilance. Ils n’ont autorisé que des vols spéciaux pour transporter les accrédités olympiques, réduisant également à moins d’une quinzaine le nombre d’aéroports dans le monde d’où il est possible d’embarquer pour un vol direct vers Pékin. L’Europe en compte le plus grand nombre (cinq) avec Paris, Zurich, Amsterdam, Moscou et Istanbul.

La concurrence ne jouant pas entre les compagnies aériennes, les prix ont flambé ! Il en coûte, par exemple, près de 3.000 euros pour un aller-retour Paris-Pékin dans un vol Air France. Pire : à l’aller, il n’y a que deux dates d’arrivée possibles avant le début des Jeux : le 30 janvier et le 2 février. En Asie, Singapore Airlines facture près de 1.500 euros un Bangkok-Pékin avec une escale à Singapour, l’un des trois aéroports asiatiques, avec Hong Kong et Tokyo, autorisés par les autorités chinoises.

Avec de tels tarifs, les JO 2022 seront réputés comme les plus chers de l’histoire en matière de transport.

Une fois sur place, à la différence des Jeux de Tokyo, les voyageurs ne devront pas attendre à l’aéroport le résultat du test PCR réalisé à leur arrivée. Ils seront transportés vers leur hôtel, où ils seront placés à l’isolement dans leur chambre jusqu’au résultat. La procédure a fonctionné lors des épreuves tests, ce qui a rassuré le département du Comité d’organisation dédié aux vols et arrivées.