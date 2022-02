Le CIO et l'Agence mondiale antidopage (AMA) ont fait appel de la levée de la suspension pour la patineuse artistique Kamila Valieva, contrôlée positive à la trimétazidine.

Valieva s'est vu infliger une suspension provisoire par l'Agence russe antidopage (RUSADA) mercredi, mais elle a contesté la suspension, aussitôt levée le même jour.

Mark Adams, porte-parole du CIO, s'est montré confiant quant à une rapide issue. "Nous voulons que la question soit réglée le plus rapidement possible. Nous voulons que l'attention soit portée sur le sport et non le dopage", a dit M. Adams samedi lors d'une conférence de presse, confirmant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait bien enregistré les demandes du CIO et de l'AMA.

Il a toutefois refusé de dire quand l'affaire sera entendue. "Justice doit être faire dans les règles et cela peut prendre du temps. La date et l'heure de la décision seront annoncées après l'audience", a-t-il précisé.

Star attendue des Jeux, à 15 ans à peine, Valieva a aidé la Russie à remporter l'or par équipe lundi. Avant que ne tombe l'annonce d'un contrôle positif à la trimétazidine, une substance interdite, effectué après sa participation à une épreuve à Saint-Pétersbourg le 25 décembre.

L'ITA, instance responsable du programme antidopage des Jeux, a en effet expliqué vendredi que le laboratoire de Stockholm chargé de l'analyse de l'échantillon n'a signalé le contrôle positif de la Russe que mardi, soit le lendemain de la compétition par équipe à Pékin.