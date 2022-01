L’officialisation de leur sélection olympique aura lieu, lundi, lors de la publication du nouveau ranking mondial, mais il n’y a plus de doute que les Belgian Bullets, l'équipe belge de bobsleigh féminin, participera aux Jeux d’hiver, du 4 au 20 février, à Pékin. Ce samedi, An Vannieuwenhuyse (la pilote) et Sara Aerts (la freineuse) ont, en effet, grappillé les points nécessaires à leur qualification olympique en se classant troisièmes de la manche de Coupe d’Europe âprement disputée à Winterberg, en Allemagne.

Une septième place, rapportant 22 points, était a priori nécessaire au duo belge pour dépasser les équipages français de Margot Boch et jamaïcain de Jazmine Fenlator-Victorian afin de figurer en ordre utile pour les JO.

Les Belgian Bullets ont préféré l’épreuve de Coupe d’Europe à Winterberg, plutôt que celle de Coupe du Monde à St-Moritz. Sur les huit bobs engagés, An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont donc pris une utile troisième place, ce samedi, en 1’54.71, à 22 centièmes des Allemandes Schneider et Seer (1’54.49), victorieuses devant leurs compatriotes Zimmer et Galander (1’54.62).

En 2018, à Pyeongchang, An Vannieuwenhuyse et… Sophie Vercruyssen avaient pris la 12e place alors que le meilleur résultat des Belgian Bullets est la 6e place d’Elfje Willemsen et Hanna Mariën en 2014, à Sotchi.