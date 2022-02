L'Autrichienne Marita Kramer, favorite du saut à ski féminin, doit annuler sa participation aux Jeux d'hiver. La Fédération autrichienne de ski a confirmé, ce mardi, que la leader de la Coupe du monde a subi un deuxième test positif au coronavirus. Kramer avait connu un premier test positif le week-end dernier, en Allemagne. Et, ce mardi, le deuxième test s'est également avéré positif. Comme l'épreuve féminine de saut à ski est programmée samedi, l'Autrichienne ne pourra pas présenter les quatre tests négatifs nécessaires pour entrer en Chine.

"Notre plus grande crainte est devenue réalité", a indiqué la fédération sur Twitter. "La dominatrice de la Coupe du monde Marita Kramer ne pourra pas s'aligner à Pékin en raison d'un test positif au coronavirus, même si elle se sent en forme et prête." Lisa Eder remplace Kramer dans la sélection.

Kramer, 20 ans, trône en tête de la Coupe du monde avec sept victoires et trois podiums en douze épreuves.