Il s'y est classé 29e et dernier dans un chrono de 1:49.93. Le Brugeois citoyen de Frise avait encore indiqué la semaine dernière viser au minimum un top 10 sur cette distance. Mardi, il n'en a cependant jamais été question. "Je me demande ce qui n'a pas foiré aujourd'hui", avoue-t-il, dépité en quittant le National Speed Skating Oval. "Tout s'est mal déroulé. J'étais largué dès le départ, j'ai eu tout de suite de mauvaises sensations. Je ne peux pas en dire plus, je constate seulement que je ne suis pas parvenu à enclencher la bonne vitesse".

"Je n'étais pas venu pour me contenter d'une dernière place", précise-t-il, sous le coup de l'émotion. "C'est peut-être un peu excessif mais, en réalité, je préfèrerais rentrer chez moi que de refaire une prestation du genre. Je n'ai jamais envisagé une contre-performance de cette ampleur. A l'entraînement et à l'échauffement, tout allait bien. Puis ce fut comme si je faisais un blocage. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer".

En 2018 aux JO de Pyeongchang, Vosté s'était classé 23e au 1.500m. A Pékin, il s'alignera aussi sur le 1.000m, programmé le 18 février.